  2. রাজনীতি

বিএনপির র‍্যালিতে খাঁচায় বন্দী ‘ভোট চোর’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির র‍্যালিতে ‘খাঁচায় বন্দী ভোট চোর’ শীর্ষক মোটিফ/ছবি: সংগৃহীত

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর ‘জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রাজধানীতে র‍্যালি করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। র‍্যালিতে বিভিন্ন সাজের প্রদর্শনী নিয়ে হাজির হন নেতাকর্মীরা। তন্মধ্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ‘খাঁচায় বন্দী ভোটচোর’ ও ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার’ শীর্ষক দুটি মোটিফ।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিএনপির র‍্যালিতে এমন দৃশ্য দেখা যায়। দেখা যায়, দলটির একজন নারী কর্মী শেখ হাসিনার মতো কাপড় ও চশমা পড়ে তার সাজ নিয়েছেন। মুখের দুপাশে লাগিয়েছেন ভয়ঙ্কর দৈত্যের দুটি দাঁত।

খাঁচার ভেতরে থেকে মাঝেমধ্যেই ভয়ঙ্কর চাহনি দিচ্ছেন তিনি। খাঁচার বাইরে বড় বড় অক্ষরে লেখা ‘আমি ভোট চোর’, ‘আমি দেশের নিরীহ মানুষ খুন করি’সহ বেশ কিছু লেখা।

বিএনপির র‍্যালিতে খাঁচায় বন্দী ‘ভোট চোর’বিএনপির র‍্যালিতে ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার’ শীর্ষক মোটিফ নিয়ে হাজির হন কর্মীরা/ছবি: সংগৃহীত

এ ছাড়াও নজর কেড়েছে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল নামের একটি মোটিফ। এতে আরেকটি খাঁচায় ৪-৫ জন হাজতির পোশাক পরেছেন। বাইরে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন এমপি, মন্ত্রীদের নাম এবং তাদের অপকর্মসমূহ লেখা।

এর আগে, দুপুর থেকেই নয়াপল্টনে ঢল নামে বিএনপির নেতাকর্মীদের। বিকেল নাগাদ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের পুরো এলাকা পরিণত হয় জনসমুদ্রে। র‍্যালি পূর্ব আলোচনা সভাকে ঘিরে ব্যানার-ফেস্টুন আর স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে নয়াপল্টন চত্বর।

