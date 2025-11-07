নতুন করে আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ নেই: আমীর খসরু

নতুন করে আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ নেই: আমীর খসরু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ঐকমত্য কমিশনে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্য হয়েছে, সনদ সই হয়েছে। নতুন করে আলোচনায় যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় চট্টগ্রাম নগর বিএনপি আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বিএনপির নেতারা ১৭ বছর জ্বলে পুড়ে সোনা হয়েছে। এই বিএনপিতে দাগ লাগতে দেওয়া যাবে না। এই ঐক্যবদ্ধ বিএনপি শেখ হাসিনার পতন ঘটিয়েছে। আগামীর নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির আন্দোলন চলমান থাকবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে। কিন্তু ধানের শীষের প্রশ্নে কোনো ছাড় হবে না। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় সবাইকে উত্তীর্ণ হতে হবে।
তিনি বলেন, আজকে আবার সময় এসেছে যারা গণতন্ত্রকে, নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের ৭ নভেম্বরের শক্তি নিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে বাংলাদেশের মালিক জনগণ। এই শক্তি নিয়ে তাদের পরাজিত করতে হবে।
আমীর খসরু বলেন, ঐকমত্য কমিশনের কাজ হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ করা। যেখানে ঐক্যমত হবে সেখানে চ্যাপ্টার ক্লোজড। যে জায়গাগুলোতে ঐক্যমত হবে না সেখানে সব দলের অধিকার আছে, তাদের দাবিগুলো জনগণের কাছে তুলে ধরার। আর জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংসদে পাশ করার। ঐকমত্যের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
তিনি বলেন, সাংঘর্ষিক রাজনীতির দিকে যাবেন না। বাংলাদেশের মানুষ শান্তি, সহনশীল রাজনীতি, দ্বিমত পোষণ করেও আরেকজনের মতের প্রতি সম্মান জানাতে চায়। বিএনপি এই সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে।
চট্টগ্রাম নগর বিএনপির সদস্যসচিব নাজিমুর রহমানের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম, সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।
