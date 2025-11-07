সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির আহ্বায়কসহ ৩ নেতার পদ স্থগিত

সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির আহ্বায়কসহ ৩ নেতার পদ স্থগিত
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মনোনয়ন ঘোষণার পর সীতাকুণ্ডে সহিংসতা ও জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমল কদরসহ তিন নেতার সাংগঠনিক সব পদ স্থগিত করেছে বিএনপি।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পদ স্থগিত হওয়া বাকি নেতারা হলেন- চট্টগ্রাম উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মো. মোরছালিন এবং সীতাকুণ্ড উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব কোরবান আলী সাহেদ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় নীতি ও সংগঠন পরিপন্থি কর্মকাণ্ডের অভিযোগে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমল কদর, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মো. মোরছালিন এবং সীতাকুণ্ড উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব কোরবান আলী সাহেদের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলীয় সব পদ স্থগিত করা হয়েছে।
