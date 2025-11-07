  2. রাজনীতি

মিরপুরে এনসিপির আনন্দ মিছিল

প্রকাশিত: ০৯:৪০ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
মিরপুরে এনসিপির আনন্দ মিছিল। ছবি: জাগো নিউজ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), যা দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। এর ধারাবাহিকতায় মিরপুরের ঢাকা-১৪ আসনে আনন্দ মিছিল করেছেন এনসিপির নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বর সনি সিনেমা হলের সামনে থেকে শুরু হওয়া মিছিল মিরপুর জার্মান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ঘুরে সরকারি বাংলা কলেজের সামনে শেষ হয়। মিছিলে ঢাকা-১৪ আসন থেকে এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীবকে প্রার্থী করার আহ্বান জানান মিরপুরের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা।

মিছিলে অংশগ্রহণকারী নেতাকর্মীরা ‘শাপলা- শাপলা’, ‘এনসিপির মার্কা-শাপলা মার্কা’, ‘আরিফ ভাইয়ের মার্কা-শাপলা মার্কা’, ‘মিরপুরের মার্কা-শাপলা মার্কা’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক আব্দুল্লাহ আল মনসুর বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন থেকে নিবন্ধন পাচ্ছে এবং প্রতীক হিসেবে ‘শাপলা কলি’ নির্ধারিত হয়েছে। এ আনন্দকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকা মহানগর উত্তর জোনের পক্ষ থেকে আমরা এ মিছিলের আয়োজন করেছি।

আনন্দ মিছিলে এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য ইমরান নাঈম, মহানগর সমন্বয় কমিটির সদস্য সরদার আমিরুল ইসলাম, যুবশক্তির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদ ভূঁইয়া, এনসিপির শাহ আলী থানার প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুল ইসলাম রানা, মিরপুর মডেল থানার প্রধান সমন্বয়কারী তানভির আহমেদ, কাফরুলের প্রধান সমন্বয়কারী সাব্বির সাকির এবং পল্লীবী থানার প্রধান সমন্বয়কারী রেহেনা আক্তার রুমাসহ ছাত্র, যুব ও অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

