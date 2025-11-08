  2. রাজনীতি

মাঠ দখল করে রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা সম্ভব নয়: সাইফুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৯ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, দেশে বর্তমান যে রাজনৈতিক বিরোধ চলছে, তা মাঠের কর্মসূচির মাধ্যমে সমাধান সম্ভব নয়। এ সংকটের সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই হতে হবে। মাঠ দখল করে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা সম্ভব নয়।

শনিবার (৮ নভেম্বর) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এক সংলাপে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন তিনি। সাইফুল হক বলেন, ‘আমরা এখনো বুকে হাত দিয়ে বলতে পারছি না যে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে।’

সাইফুল হক বলেন, নির্বাচনী ইশতেহার অনেকটা জাতীয় বাজেটের মতো। বাজেট ঘোষণার আগে যেমন গণমাধ্যমে নানা তথ্য প্রকাশিত হতে থাকে, তেমনি নির্বাচন সামনে এলেই রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ইশতেহার তৈরির কাজে নেমে পড়ে।

তিনি বলেন, দলগুলো তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইশতেহার তৈরি করে। আমার প্রস্তাব, যে দলই সরকার গঠন করুক না কেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতি ছয় মাস বা এক বছর অন্তর সংসদে তাদের ইশতেহার কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তার জবাবদিহি নিশ্চিত করা উচিত।

