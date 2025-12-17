  2. জাতীয়

খিলগাঁওয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৫ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর খিলগাঁও থানা পশ্চিম নন্দীপাড়া এলাকার একটি বাসায় মো. পারভেজ (২০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই যুবক একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত যুবকের বাবা মো. খাইরুদ্দিন বলেন, তার নিজ রুমে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ঝুলে থাকা অবস্থায় আমরা দেখতে পাই। উদ্ধার করে দ্রুত ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, আমরা খিলগাঁও পশ্চিম নন্দীপাড়া এলাকায় ভাড়া থাকতাম। আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। আমার ছেলে একটি টিস্যু কোম্পানিতে চাকরি করতো।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

