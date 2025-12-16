শোষণমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়তে হবে: হাবিব
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত ঢাকা-৯ আসনের প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেছেন, লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। আগামী দিনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি শোষণমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজধানীর শিশু নিকেতন আদর্শ বিদ্যালয়ে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, আজ আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। এই দেশের জন্য, এই পতাকার জন্য আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে। শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি মানচিত্র, একটি পতাকা, কথা বলার অধিকার এবং বিশ্বে বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয়।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা শুধু নিজেদের আলোকিত করবে না, ভবিষ্যতে তোমাদের নেতৃত্বেই দেশ চলবে। ভালোভাবে লেখাপড়া করবে, বাবা-মা ও শিক্ষকদের কথা শুনবে, ভালো মানুষ হবে। গাছ লাগাবে, ভালো কাজে যুক্ত থাকবে এবং মানুষের পাশে দাঁড়াবে।
তিনি আরও বলেন, ভালো মানুষ ও সুশিক্ষিত নাগরিকরাই আগামী দিনে বাংলাদেশ পরিচালনা করবে। ইনশাল্লাহ তোমরাই পারবে।
অনুষ্ঠানে তিনি শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধসহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মত্যাগকারীদের স্মরণ করেন। একই সঙ্গে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদান স্মরণ করে তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।
হাবিব বলেন, আগামী নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে জনগণ দেশ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেবে। শিক্ষার্থীরা যেন তাদের অভিভাবকদের ভোট দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে।
তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করেন এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
একই দিন দুপুর ২টায় হাবিবুর রশিদ হাবিবের নেতৃত্বে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিটি মুগদা স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে খিলগাঁও জোড়পুকুর মাঠে গিয়ে শেষ হয়।
র্যালি শেষে তিনি বলেন, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থেকে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে সবার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং স্বাধীনতার চেতনাকে রক্ষা করা হবে।
