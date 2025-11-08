নজরুল ইসলাম
আলেমদের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যমে সমাজে ভূমিকা রাখতে হবে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগর আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেছেন, আলেমদের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যমে সমাজে যোগ্যতর ভূমিকা রাখতে হবে। মানুষকে শেখানোর কৌশলগুলো রপ্ত করে সত্য ও ন্যায়-ইনসাফের পথে ডাকতে হবে। সেবকের গুণ অর্জন করে সমাজকে নেতৃত্ব দিতে হবে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) চট্টগ্রাম-৮ আসনের জামায়াত প্রার্থী আবু নাছেরের সমর্থনে এক ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নগরীর চান্দগাঁও এলাকার এক কমিউনিটি সেন্টারে এ সম্মেলন হয়। এতে স্থানীয় ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামি চিন্তাবিদ, পেশাজীবী ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
নজরুল ইসলামের মতে, আলেমদের দায়িত্ব সবাইকে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করা।
অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মহানগরী ওলামা বিভাগের সেক্রেটারি মমতাজুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন বোয়ালখালী থানার নায়েবে আমির ও চট্টগ্রাম-৮ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আবু নাছের। বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের দক্ষিণ জেলা সেক্রেটারি বদরুল হক, চট্টগ্রাম মহানগরীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোরশেদুল ইসলাম চৌধুরী, পাঁচলাইশ থানা আমির মাহবুবুর হাসান রুমী, চান্দগাঁও থানা সেক্রেটারি জসীম উদ্দিন সরকার প্রমুখ।
এমআরএএইচ/একিউএফ/জিকেএস