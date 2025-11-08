নির্বাচন নিয়ে একটিপক্ষ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার চেষ্টা করছে: অসীম

নির্বাচন নিয়ে একটিপক্ষ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার চেষ্টা করছে: অসীম
বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে একটি পক্ষ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করছে এবং প্রলম্বিত করার জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্র করছে। তবে সারাদেশে নির্বাচনি হাওয়া বইছে, বহুদিন পর মানুষ নির্বাচনি উৎসবে মেতে উঠেছে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে হাজারীবাগ থানার উদ্যোগে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চাওয়ার জন্য আয়োজিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন তিনি।
হাজারীবাগ বাজার থেকে শুরু হওয়া গণসংযোগ কর্মসূচি নেতৃত্ব দেন ব্যারিস্টার অসীম। বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এলাকাজুড়ে দোকান, বাড়িঘর ও পথচারীদের হাতে লিফলেট বিতরণ করে ধানের শীষে ভোটের আহ্বান জানান।
ব্যারিস্টার অসীম বলেন, ‘যারা জনগণকে ভীতি দেখায়, তারাই নির্বাচনি প্রক্রিয়া ব্যাহত করার ষড়যন্ত্র করে। তবে দেশের মানুষ পরিবর্তনের অপেক্ষায়, তারা ভোট দিতে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সক্রিয়। কোনো পরাজিত শক্তি বা তাদের দোসররা এ নির্বাচনি জোয়ার থামাতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।’
তিনি আরও বলেন, ‘একটি অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করতে সরকার ব্যর্থ হলে জাতি এ সরকারকে কখনো ক্ষমা করবে না। জনগণ এখন সজাগ, তারা গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ঐক্যবদ্ধ।’
কর্মসূচিতে স্থানীয় বিএনপি ও যুবদল-ছাত্রদল নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/এমএএইচ/জেআইএম