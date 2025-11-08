গণভবন এলাকায় জামায়াতের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন

গণভবন এলাকায় জামায়াতের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন
গণভবন এলাকায় পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ও মশা নিধন অভিযান কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শের-ই-বাংলা নগর থানা দক্ষিণ। শনিবার (৮ নভেম্বর) সকালে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা-১২ আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী সাইফুল আলম খান মিলন এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।
এসময় গণভবনের আবাসিক এলাকা ও আশপাশকে একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ অঞ্চলে পরিণত করতে আহ্বান জানান সাইফুল আলম খান মিলন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের চারপাশের পরিবেশ। এতে ডেঙ্গুসহ নানাবিধ রোগব্যাধির বিস্তার ঘটছে। আজকের এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান একটি প্রতীকী উদ্যোগ। তবে আমাদের লক্ষ্য হলো গণভবন এলাকা ও আশপাশকে একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ অঞ্চলে পরিণত করা। উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনগণকে সম্পৃক্ত করা।
আরএএস/এমআইএইচএস/জেআইএম