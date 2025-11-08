হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, ধানের শীষে ভোট চাই: মির্জা ফখরুল
হিন্দু প্রতিনিধি সম্মেলন মাতুয়া বহুজন সমাজ ঐক্যজোটের আলোচনা সভায় তাদের ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্লোগান ধরে বলেছেন, ‘হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, ধানের শীষে ভোট চাই’। এসময় উপস্থিতি সবাই একসঙ্গে এই স্লোগান ধরেন।
মাতুয়া বহুজন সমাজের কাছ থেকে পাওয়া দাবি তারেক রহমানের কাছে তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, এই দাবিগুলো তখনই বাস্তবায়ন হবে যখন তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসাতে পারবেন।
তিনি বলেন, ধানের শীষে ভোট দিতে হবে। সেই ব্যাপারে কি আপনারা আজ কথা দিচ্ছেন? আপনাদের কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুতি শুনতে চাই। কথা দিচ্ছেন তো, আপনারা আমার নেতাকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত করবেন? তাহলে আসুন, আমরা একসঙ্গে স্লোগান দেই— ‘হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই’ ‘হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, ধানের শীষে ভোট চাই’।
শনিবার (৮ নভেম্বর) রাজধানীর ফার্মগেট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে হিন্দু প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ আলোচনা সভার আয়োজন করে মাতুয়া বহুজন সমাজ ঐক্যজোট।
মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা চাই অতীতের তিক্ততা ভুলে, পুরোনো বিভাজন পেছনে ফেলে একটি সত্যিকার অর্থে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। জিয়াউর রহমান সেই বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখেছিলেন।
মাতুয়া বহুজন সমাজের পক্ষ থেকে যে দাবি এসেছে তা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে পড়ে শোনান দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
সেগুলো হলো-
* অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন।
* সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন।
* জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন।
* সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা।
* দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ আইন।
* ট্রাস্টের পরিবর্তে হিন্দু ফাউন্ডেশন।
* মনোনয়ন ও জাতীয় সংসদসহ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ।
কেএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম