শিক্ষকদের ওপর পুলিশি হামলা সমর্থন করা যায় না: ইসলামী আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৪ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
হামলা আহত এক শিক্ষক/ছবি: জাগো নিউজ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর পুলিশি হামলা সমর্থন করা যায় না বলে মন্তব্য করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে দলটি এ হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

শনিবার (৮ নভেম্বর) ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব ইউনুস আহমাদ এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান।

ইউনুস আহমাদ বলেন, ‘আজ বিকেলে আন্দোলনরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান থেকে গরম পানি ছোড়ার যে ঘটনা ঘটেছে তা সমর্থন করা যায় না। শিক্ষকদের ওপর হামলা সমর্থন না করার কারণ ব্যাখ্যা করা বাহুল্য। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, আমাদের দেশের শিক্ষকরা প্রায়শই হামলার শিকার হোন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর এ পরিস্থিতি বদলানোর প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু আমাদের আবারও হতাশ হতে হলো।’

বেতন দশম গ্রেডে দেওয়া, শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি এবং চাকরির ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড দেওয়ার যে দাবি শিক্ষকরা করেছেন তা অযৌক্তিক না উল্লেখ করে ইউনুস আহমাদ বলেন, ‘দেশের নানাখাতে হাজার কোটি টাকা ব্যয় হলেও আমাদের শিক্ষাখাতকে অবহেলিত করেই রাখা হয়েছে। সেজন্য শিক্ষকদের মাঝেমধ্যেই রাজপথে অবস্থান নিতে হয়। আমরা এমন একটা রাষ্ট্র চাই যেখানে শিক্ষকদের দাবি করতে হবে না, বরং রাষ্ট্র স্বপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষা করবে।’

ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘নাগরিকদের যেকোনো দাবিকে সহনশীলতার সঙ্গে সমাধান করুন। দাবি আদায়ে রাজপথ না, বরং আলোচনার টেবিলকে কার্যকর করে তুলুন।’

ইউনুস আহমদ দাবি করেন, আহতদের চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে। তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের পুলিশি হয়রানিমূলক আচরণ করা যাবে না।

