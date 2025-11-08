  2. রাজনীতি

শিবির সেক্রেটারি

আদর্শ দিয়ে শিবিরকে মোকাবিলা করতে না পেরে অনেকে দমিয়ে দিতে চায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:১৬ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
আদর্শ দিয়ে শিবিরকে মোকাবিলা করতে না পেরে অনেকে দমিয়ে দিতে চায়

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সাদ্দাম হোসেন বলেছেন, আমরা আদর্শিক ছাত্ররাজনীতিতে বিশ্বাসী। যারা আদর্শ দিয়ে ছাত্রশিবিরের মোকাবিলা করতে পারে না, তারাই সংগঠনকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

শনিবার (৮ নভেম্বর) সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ ছাত্রশিবির আয়োজিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সকালে নগরের ক্লাসিক ওয়ার্ল্ড কনভেনশন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

সাদ্দাম বলেন, ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজের ধারাবাহিক ফলস্বরূপ দেশের প্রায় প্রতিটি ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবির ছাত্রছাত্রীদের আস্থার জায়গায় পরিণত হয়েছে। আমরা আদর্শিক ছাত্ররাজনীতিতে বিশ্বাসী। যারা আদর্শ দিয়ে ছাত্রশিবিরের মোকাবিলা করতে পারে না, তারাই সংগঠনকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

তিনি রাসুলের (সা.) জীবনের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আমরা কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়; শুধুমাত্র রাসুলের (সা.) আদর্শ অনুসরণ করি। নবীর (সা.) সময়েও মুশরিকরা ইসলামের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছাতে না দিতে তাকে নানান অপবাদ দিত। আজও একই ধারা দেখা যায়।

শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়ন করে তা সব শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করা জরুরি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) নবনির্বাচিত ভিপি ইব্রাহীম হোসেন রনি, ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণের সভাপতি মাইমুনুল ইসলাম মামুন, চট্টগ্রাম-১৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী শফিউল আলম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত ও পরে স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। আয়োজকরা জানান, ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, একাডেমিক সহায়তা ও সামাজিক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

