  2. রাজনীতি

টাঙ্গাইল-৩ আসন

প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে খালেদা জিয়ার বাড়ির সামনে অবস্থান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে খালেদা জিয়ার বাড়ির সামনে অবস্থান
টাঙ্গাইল-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে দলের চেয়ারপারসনের বাড়ির সামনে অবস্থান/ছবি: সংগৃহীত

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। এরমধ্যে টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া এসএম ওবায়দুল হক নাসিরের প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন নেতাকর্মীরা। টাঙ্গাইল জেলা মহিলা দলের উদ্যোগে রোববার (৯ নভেম্বর) এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট থেকে গুলশানের নর্থ অ্যাভিনিউ রোডে (সোসাইটি পার্কের গেটসংলগ্ন) মহিলা দলের ২০০ থেকে ২২০ জন কর্মী অবস্থান নেন। এসময় তারা ঘাটাইল আসন থেকে প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া এস এম ওবায়দুল হক নাসিরের প্রার্থিতা বাতিল করে সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা লুৎফর রহমান আজাদকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।

অবস্থান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন টাঙ্গাইল জেলা মহিলা দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঈশরাত সরকার নুপুর, সহ-সভাপতি সেলিনা খানম এবং সাবেক ছাত্রদল নেতা মো. শামীম মিয়া।

মহিলা দলের একাধিক নেত্রী জানান, টাঙ্গাইল-৩ আসনে তারা ন্যায্য প্রার্থী চান। লুৎফর রহমান আজাদ স্থানীয় মানুষের নেতা, ঘাটাইলবাসী তাকেই চায়।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা জানান, তারা তিনটি বাসযোগে টাঙ্গাইল থেকে ঢাকায় এসেছেন। পরে গুলশান থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের সড়ক থেকে সরে যেতে অনুরোধ করলে নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করেন। পুলিশ জানায়, বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

দলীয় সূত্র বলছে, ঘাটাইল আসনের প্রার্থী নিয়ে এই ক্ষোভ সাম্প্রতিক সময়ে টাঙ্গাইল বিএনপির রাজনীতিতে অস্বস্তি তৈরি করেছে। অনেকেই মনে করছেন, এ ধরনের বিরোধ দলে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

কেএইচ/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।