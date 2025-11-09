অর্থ উপদেষ্টা
পাঁচ ব্যাংকের শেয়ার মূল্য বিষয়ে গভর্নরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়
একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকের শেয়ার মূল্য শূন্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যে ঘোষণা দিয়েছেন তা চূড়ান্ত নয় বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, বিষয়টি সরকার দেখবে।
রোববার (৯ নভেম্বর) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয় এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সালেহউদ্দিন আহমেদ এ কথা বলেন।
সংশ্লিষ্ট পাঁচটি ব্যাংক হলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, সোস্যাল ইসলামী, এক্সিম, গ্লোবাল ইসলামী ও ইউনিয়ন ব্যাংক। এগুলো একীভূত করার বিষয়ে গত ৫ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, পাঁচ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটির মূল্য এখন শূন্যের নিচে। ফলে শেয়ারগুলোর মূল্য শূন্য হিসেবে বিবেচিত হবে। কাউকে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না।
এ প্রসঙ্গে আজ অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা বলেছি যে এটা আমরা দেখব কী ব্যাপার। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যেটা বলেছেন সেটা তো ফাইনাল কথা না। ফাইনাল কথা হলো সরকার দেখবে।’
এদিকে গভর্নর সম্প্রতি বলেছেন যে তার পদ মন্ত্রীর সমমর্যদার হতে হবে। এ নিয়ে জানতে চাইলে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘এটা নিয়ে আমি মন্তব্য করবো না। আমার কাছে পাঠিয়েছে যে প্রপোজাল, এটাতে আমরা সার্বিকভাবে, সমষ্টিগত ডিসিশন নেব। তারপর আমরা বলবো।
‘এটা উনি (গভর্নর) বিভিন্ন ফোরামে বলেছেন। আমরা দেখেন চুপচাপ। আমি আইএমএফের সঙ্গে চুপচাপ, এ ব্যাপারে কথা বলি নাই। এটা সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের একটা এখতিয়ার। এটা উপদেষ্টা পরিষদে যাবে। এটা অন্য কোনো সংস্থা, বাইরের কোনো সংস্থা বলবে, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না। আমরা বলছি এটা আমাদের নিজস্ব আইন, নিজস্ব কনস্টিটিউশন, ওইভাবে আমরা করে নেব,’ যোগ করেন অর্থ উপদেষ্টা।
