চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৩
চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের সামনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের মিছিল

চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ থানা এলাকায় ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল থেকে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (৯ নভেম্বর) সকালে নগরীর মুরাদপুর চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সামনে থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তারা হলেন- পাঁচলাইশ পিলখানা এলাকার আজিজুল হক বাবুলের ছেলে আনোয়ারুল হক ঈশান (১৭), ফেনীর পশুরাম উপজেলার মনিপুর গ্রামের প্রদীপ চন্দ্র দাশের ছেলে রাজন দাশ (১৯) এবং নোয়াখালীর সুধারাম উপজেলার নিয়াজপুর গ্রামের প্রিয় লাল চন্দ্র ভৌমিকের ছেলে সৈকত চন্দ্র ভৌমিক (১৯)। তিনজনই পাঁচলাইশ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

জানা গেছে, ভোরে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সামনে ছাত্রলীগের একটি ঝটিকা মিছিল শুরু হয়। এ রকম একটি মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মিছিলে তারা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে থাকেন।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান বলেন, সকালে শিক্ষা বোর্ডের সামনে ছাত্রলীগের একটি মিছিল বের হওয়ার খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। এসময় তারা দ্রুত সরে যাওয়ার সময় ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

