  2. রাজনীতি

নির্বাচনে বিএনপিকে ছায়াশক্তির সঙ্গে লড়তে হবে: টুকু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচনে বিএনপিকে ছায়াশক্তির সঙ্গে লড়তে হবে: টুকু
উত্তরাঞ্চল ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু/ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন নির্বাচনে বিএনপিকে ছায়াশক্তির সঙ্গে লড়তে হবে বলে মন্তব্য করেছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।

তিনি বলেন, ‘এই নির্বাচনি যুদ্ধ কিন্তু আট-দশটা নির্বাচনি যুদ্ধের মতো নয়। এবার কিন্তু আমরা ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছি। যে ছায়া আমাদের কর্তৃক প্রতিপালিত হয়ে এখন আমাদেরই রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে।’

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে রোববার (৯ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে উত্তরাঞ্চল ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এসব কথা বলেন।

একসময়ের জোটসঙ্গী জামায়াতকে ইঙ্গিত করে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের হাতে যে রক্ত লেগেছিল সে রক্তের দাগ কিন্তু এখনো শুকায়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে আমার মা-বোনদের ইজ্জতহানি হয়েছিল সেটাও কিন্তু এখনো মুছে যায়নি। সুতরাং আপনারা যারা জাতীয়তাবাদী, আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকবেন।’

জামায়াত তালিমের নামে ধর্ম বিক্রি করে গ্রামের সরল ধর্মপ্রাণ নারীদের পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, ‘সুতরাং সবাই সাবধান। সবাই চোখকান খোলা রাখুন।’

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমরা কিন্তু এবার ছায়াশক্তির সঙ্গে লড়াই করবো। সেই প্রস্তুতিটা নেবেন। তাহলেই এই যে ৭ নভেম্বরের জাতীয় সংহতি বিপ্লব দিবস এবং জিয়াউর রহমানের রেখে যাওয়া আদর্শ, সেটা বেঁচে থাকবে।’

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুন্নুর আহমেদের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন। এসময় সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ে নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কেএইচ/একিউএফ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।