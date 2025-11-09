  2. রাজনীতি

এনসিপির আইনজীবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সমর্থিত আইনজীবীদের সংগঠন ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের (এনএলএ) আত্মপ্রকাশ হয়েছে। এরই মধ্যে সংগঠনটির ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

রোববার (৯ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে এই কমিটি আত্মপ্রকাশ করে।

কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এস এম আজমল হোসেন বাচ্চু। সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া ছাড়াও যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আছেন ছয়জন। কমিটির সদস্যসচিব এরশাদুল বারী খন্দকার মামুন। এছাড়া যুগ্ম সদস্যসচিব নাজমুস সাকিব এবং মুখ্য সংগঠক সাকিল আহমাদ।

এর আগে ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন পথরেখা’ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স (এনএলএ)। সেখানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, সিনিয়র সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এস এম আজমল হোসেন বাচ্চু। সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট এরশাদুল বারী খন্দকার ও অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিব।

