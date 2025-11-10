ক্যানসারে আক্রান্ত মা ও পঙ্গু ছেলের পাশে তারেক রহমান
এক ক্যানসারে আক্রান্ত মা ও তার পঙ্গু ছেলেকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি আলোচনার ঝড় ওঠে। দেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশনে ‘ছেলে হয়ে যাচ্ছে পঙ্গু, মায়ের ক্যানসার’ শিরোনামের প্রতিবেদন প্রচারের পর বিষয়টি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নজরে আসে।
ঘটনাটি জানার পর তারেক রহমান ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমনকে নির্দেশ দেন, পরিবারটির সার্বিক খোঁজ নিতে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দিতে।
সেই নির্দেশনা অনুযায়ী সোমবার সকালে রাজধানীর পান্থপথের একটি হাসপাতালে ওই পরিবারটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর একটি প্রতিনিধিদল। সংগঠনের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি অসহায় মা ও ছেলের হাতে চিকিৎসা সহায়তা তুলে দেয়।
আতিকুর রহমান রুমন সাক্ষাৎকালে পরিবারটির প্রতি তারেক রহমানের সহমর্মিতা ও শুভকামনা পৌঁছে দেন। তিনি বলেন, মানবিক এই পরিস্থিতিতে তারেক রহমান আমাদের সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন যেন আমরা এই পরিবারের পাশে থাকি।
এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা-ই-জামান সেলিম, সদস্যসচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন, সদস্য মাসুদ রানা লিটন, মুস্তাকিম বিল্লাহ, ফরহাদ আলী সজীব ও শাহাদাত হোসেন।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক হাসনাইন নাহিয়ান সজীব, বুয়েট ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিফ, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মাহমুদ ইসলাম কাজল, মিরপুর থানা বিএনপি নেতা শাকিল আহমেদ, বনানী থানা বিএনপি নেতা সায়হাম সিকান্দার পাপ্পু, ছাত্রদল নেতা মশিউর রহমান মহান ও আব্দুল্লাহ আল মিসবাহ প্রমুখ।
‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর নেতারা জানান, চিকিৎসার পাশাপাশি পরিবারটির দীর্ঘমেয়াদি সহায়তার ব্যবস্থাও করা হবে।
কেএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম