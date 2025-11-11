গুলশানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক, আজ সংবাদ সম্মেলন

গুলশানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক, আজ সংবাদ সম্মেলন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বৈঠক শুরু হয়ে চলে দিনগত রাত ১টা পর্যন্ত। বৈঠকে দলের নীতিনির্ধারণী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলন করা হবে।
যুক্তরাজ্য থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (ভার্চুয়ালি), মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সেলিনা রহমান, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলন করা হবে। মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, প্রার্থী কৌশল, জোট রাজনীতি এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা না এলেও নেতারা ইঙ্গিত দিয়েছেন, মঙ্গলবারের সংবাদ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা থাকতে পারে।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বিএনপি নির্বাচনী প্রস্তুতি, মাঠ পর্যায়ের পুনর্গঠন এবং প্রার্থী বাছাইয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে। দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় সূত্র জানায়, স্থায়ী কমিটির এই বৈঠকের পর রাজনৈতিক কর্মসূচির নতুন দিকনির্দেশনা আসতে পারে।
কেএইচ/এমএমকে