ঢাকা-১৮
বিএনপিতে দোলাচল, এনসিপি থেকে আলোচনায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
ঢাকা-১৮ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী পূর্বনির্ধারিত। বিএনপি ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলে ফাঁকা রেখেছে এ আসনটি। মনোনয়নপ্রত্যাশায় মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন দলটির বেশ কয়েকজন নেতা। সমঝোতায় যাচ্ছে কি না তা এখনো স্পষ্ট নয়। এনসিপি থেকে দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর নাম শোনা যাচ্ছে জোরেশোরে।
অনেক আগে প্রার্থী ঘোষণা করায় মাঠ অনেকটা গোছানো জামায়াতের। নাগরিকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থী আশরাফুল হক ও দলের নেতাকর্মীরা। উঠান বৈঠক থেকে গণসংযোগ, সামাজিক কার্যক্রম- সবই করছেন তারা। প্রার্থী নির্দিষ্ট না করায় দোলাচলে বিএনপি নেতারা। তারা যে যার মতো প্রচারণা চালাচ্ছেন। এনসিপি প্রচার-প্রচারণায় মাঠে না নামলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে ফটোকার্ড প্রচার করছেন।
আরও কয়েকজন প্রার্থী প্রচারণা চালাচ্ছেন এ আসনে। এর মধ্যে আছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তরের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নেয়ামতুল্লাহ আমিন। তারা নিজ নিজ প্রতীকে আলাদাভাবে ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন।
ঢাকা-১৮ আসনটি বিমানবন্দর এলাকা (বৃহত্তর উত্তরার ৬ থানা) নিয়ে গঠিত। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর ১, ১৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ পড়েছে এ আসনে। আসনটিতে মোট ভোটার ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৫৪৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ লাখ ১ হাজার ৮৭০, নারী ভোটার ২ লাখ ৮৬ হাজার ৬৭৩ ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আছেন ৬ জন।
প্রার্থী চূড়ান্ত না করায় দোলাচলে বিএনপি নেতারা
আসনটিতে বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতা দলীয় মনোনয়ন পেতে দৌড়ঝাঁপ করছেন। প্রার্থী ঘোষণা না করায় তৎপরতা বেড়েছে। মনোনয়ন দৌড়ে আছেন- ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক কফিলউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আক্তার হোসেন ও সদস্য সচিব মোস্তফা জামান।
জানি না ঠিক কী কারণে এ আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করেনি বিএনপি। তবে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী যে-ই হোক, আমরা ধানের শীষের পক্ষে কাজ করবো।- মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
বিএনপির তৃণমূলের নেতাকর্মীরা জানান, ঢাকা-১৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এনসিপির সঙ্গে বিএনপির সমঝোতা হলে আসনটি ছেড়ে দিতে পারে বিএনপি। তাই সমঝোতার আগ পর্যন্ত এ আসনে কাউকে প্রার্থী ঘোষণা করবে না দলটি। এমন অবস্থায় হাল ছাড়েননি বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা। তারা প্রতিদিনই নিজেদের মতো করে প্রচারণা চালাচ্ছেন।
আরও পড়ুন
কে হতে পারেন দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী
ঢাকা-৪ আসন/মনোনয়ন দৌড়ে বিএনপির দুই নেতা, মাঠে সক্রিয় জামায়াত-এনসিপিও
ঢাকা-১৩ আসন/ববি হাজ্জাজে ছন্দপতন বিএনপিতে, মোবারকে ফুরফুরে জামায়াত
ঢাকা-১৪ আসনে ভোটযুদ্ধে ‘ভাই-বোন’
এখন ঢাকা-১৮ আসনে বিএনপির বেশ কয়েকজন শক্তিশালী মনোনয়নপ্রত্যাশী রয়েছেন। তবে আলোচনায় তুঙ্গে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, কফিলউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আক্তার হোসেন ও সদস্য সচিব মোস্তফা জামান। যদি অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিএনপি জোট বা সমঝোতা না করে তাহলে ওই চারজন থেকেই প্রার্থী ঘোষণা হতে পারে বলে মনে করছেন বিএনপির তৃণমূলের নেতাকর্মীরা।
ঢাকা-১৮ আসনের বিভিন্ন ওয়ার্ড, পাড়া-মহল্লায় নিয়মিত গণসংযোগ, উঠান বৈঠক বা মতবিনিময় সভা করছেন মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব মো. মোস্তফা জামান। এসব মতবিনিময় সভায় স্থানীয় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন এবং নিজেদের নানান সমস্যা ও অভিযোগ তুলে ধরেন। বিশেষ করে নাগরিক ভোগান্তি, রাস্তা-ঘাটের দুরবস্থা ও এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন তারা।
গত ৯ অক্টোবর উত্তরায় স্থানীয়দের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা করেছিলেন মো. মোস্তফা জামান। ওই সভায় অংশ নিয়েছিলেন বিএনপির তৃণমূলের কর্মী আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘বিএনপির সম্ভাব্য সব প্রার্থী ঘুরে ফিরে ঢাকা-১৮ আসনের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করছেন। তারা নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে দ্রুত সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার আশ্বাস দেন। কারণ, জনগণের কল্যাণই বিএনপির রাজনীতির মূল লক্ষ্য।’
ওই আসনে মনোনয়ন পেতে দৌড়ঝাঁপ করছেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আরেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আক্তার হোসেন। একইভাবে পাড়া-মহল্লায় গণসংযোগ, উঠান বৈঠকও করছেন তিনি। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) মোহাম্মদ আক্তার হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি আশাকরি দল আমাকে মূল্যায়ন করবে। আমি এখনো আশা ছাড়িনি। প্রতিদিনই ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছি। তাদের কাছে দোয়া ও ভোট চাই।’
ঢাকা-১৮ আসন ফাঁকা রাখার কারণ কী হতে পারে, এমন প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ আক্তার হোসেন বলেন, ‘জানি না ঠিক কী কারণে এ আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করেনি বিএনপি। তবে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী যে-ই হোক, আমরা ধানের শীষের পক্ষে কাজ করবো।’
গত ৩১ অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজধানীর দক্ষিণখান ফায়দাবাদে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে এক উঠান বৈঠক করেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম কফিল উদ্দিন আহমেদ। ওই বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা চাই একটি জনগণের সরকার, যেখানে মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। জনগণের আস্থা ও ভালোবাসাই আমাদের মূল শক্তি। আমি চাই জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এ এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে।’
ঢাকা-১৮ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায় আছেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর। তিনি ২০২০ সালের উপ-নির্বাচনে বিএনপির হয়ে ঢাকা-১৮ আসনে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। এ কারণে আগে থেকেই তাকে ঢাকা-১৮ আসনের মানুষ চেনে এবং জানে বলে জানান স্থানীয়রা। তারা জানান, আওয়ামী লীগের আমলে দল যখন চাপে ছিল, তখন এস এম জাহাঙ্গীর তৃণমূলের কর্মীদের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন।
ব্যস্ত সময় পার করছেন জামায়াত প্রার্থী অধ্যক্ষ আশরাফুল হক
প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে এ আসনের সব এলাকায় ব্যানার-পোস্টার টানিয়েছেন তিনি। এছাড়া পাড়া-মহল্লায় গণসংযোগ, উঠান বৈঠক, মসজিদে নামাজ শেষে মুসল্লিদের সঙ্গে কুশলবিনিময়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি।
সরেজমিনে ঢাকা-১৮ আসনের খিলক্ষেত, আশকোনা, উত্তরার বিভিন্ন এলাকায় জামায়াতের ওই প্রার্থীর ব্যানার-পোস্টার ঝুলতে দেখা গেছে। খিলক্ষেত থানা জামায়াতের কর্মী মহসিন হোসেন। সম্প্রতি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার প্রগতি সরণির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজ দলের লিফলেট বিতরণ করছিলেন।
আলাপকালে তিনি বলেন, তারা তাদের দলের প্রার্থীকে জয়লাভ করাতে আরও পাঁচ-ছয় মাস আগ থেকেই প্রচারণা চালাচ্ছেন। এ প্রচারণায় সংগঠনটির সব পর্যায়ের নেতাকর্মী নিরলসভাবে কাজ করছেন।
হঠাৎ আলোচনায় এনসিপির নাসিরুদ্দীন
সোমবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সারাদেশে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে বিএনপি। কিন্তু ঢাকা-১৮ আসনে কাউকে প্রার্থী ঘোষণা করেনি দলটি। এর কিছু সময় পর ঢাকা-১৮ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী ঠিক করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
এনসিপি সূত্র জানায়, এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাকা-১৮ আসনে প্রার্থী হবেন বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এনসিপি থেকে এমন ঘোষণা দেওয়া হয়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগ্য মাধ্যমে অনেকেই নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে ফটোকার্ড প্রচার করছেন।
এমএমএ/এএসএ/এমএফএ/জেআইএম