সমাবেশে আসতে শুরু করেছেন ৮ দলের নেতাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৬ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ইসলামী দলসমূহের নেতাকর্মীরা দলবেঁধে সমাবেশস্থলে আসছেন

জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট, জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দাবিতে ৮ রাজনৈতিক দলের সমাবেশ উপলক্ষে পল্টন এলাকায় নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করেছেন।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টন ও আশেপাশের এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ইসলামী দলসমূহের নেতাকর্মীরা দলবেঁধে সমাবেশস্থলে আসছেন।

এসময় দলগুলোর নেতাকর্মীদের গণভোট ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। কেউ কেউ হাতে নিয়ে এসেছেন প্ল্যাকার্ড, মাথায় সাঁটানো বাহারি রঙের স্লোগান। মিছিল নিয়েও আসছেন দলগুলোর বিভিন্ন থামা ও ওয়ার্ড ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

তারা বলছেন, তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই তারা ঘরে ফিরে যাবেন না। সরকারকে অবশ্যই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। একইসঙ্গে নির্বাচনের আগেই গণভোট দিতে হবে।

