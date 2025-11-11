সমাবেশে আসতে শুরু করেছেন ৮ দলের নেতাকর্মীরা
জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট, জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দাবিতে ৮ রাজনৈতিক দলের সমাবেশ উপলক্ষে পল্টন এলাকায় নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করেছেন।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টন ও আশেপাশের এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ইসলামী দলসমূহের নেতাকর্মীরা দলবেঁধে সমাবেশস্থলে আসছেন।
এসময় দলগুলোর নেতাকর্মীদের গণভোট ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। কেউ কেউ হাতে নিয়ে এসেছেন প্ল্যাকার্ড, মাথায় সাঁটানো বাহারি রঙের স্লোগান। মিছিল নিয়েও আসছেন দলগুলোর বিভিন্ন থামা ও ওয়ার্ড ইউনিটের নেতাকর্মীরা।
তারা বলছেন, তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই তারা ঘরে ফিরে যাবেন না। সরকারকে অবশ্যই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। একইসঙ্গে নির্বাচনের আগেই গণভোট দিতে হবে।
এমএইচএ/এমআইএইচএস/জেআইএম