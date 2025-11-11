  2. রাজনীতি

আসছে এনসিপিকে নিয়ে প্রথম বই ‘এনসিপির যাত্রা’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩১ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) নিয়ে রচিত প্রথম গ্রন্থ ‘এনসিপির যাত্রা’ আগামী ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত হবে। বইটি লিখেছেন এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও সহ-শিক্ষা সম্পাদক মাহাবুব আলম, এটি প্রকাশ করবে আদর্শ প্রকাশনী।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দলটির মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বইটির লেখক মাহাবুব আলম জানান, এনসিপির যাত্রা হলো রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) নিয়ে রচিত প্রথম গ্রন্থ। এতে এনসিপির রাজনৈতিক কর্মসূচি, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং রাজনৈতিক বক্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। যার মাধ্যমে দলটির প্রথমদিকের কর্মকাণ্ডের একটি সামগ্রিক চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হবে।

তিনি আরও বলেন, একই সঙ্গে বইটিতে শেখ হাসিনার দীর্ঘমেয়াদি ফ্যাসিবাদী শাসনের একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো, নাগরিক অধিকার এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির জটিল বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

মাহাবুব আলম জানান, এই বই তিন শ্রেণির পাঠকের জন্য উপযোগী হতে পারে। ১. সাধারণ পাঠক, যারা এনসিপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

২. এনসিপির নেতাকর্মী, যারা নিজেদের অতীত কর্মকাণ্ডের একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ করবেন, যা তাদের আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।

৩. গবেষক ও শিক্ষাবিদ, যারা বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে চান, বিশেষত নতুন উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এনসিপিকে নিয়ে অ্যাকাডেমিক অনুসন্ধান চালাতে আগ্রহী গবেষকদের জন্যও এই বই একটি প্রাথমিক সূত্র হিসেবে কাজ করবে।

