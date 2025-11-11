দলগুলোর সঙ্গে ইসির সংলাপ শুরু ১৩ নভেম্বর, জাপা নিয়ে অনিশ্চয়তা

দলগুলোর সঙ্গে ইসির সংলাপ শুরু ১৩ নভেম্বর, জাপা নিয়ে অনিশ্চয়তা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ১৩ নভেম্বর থেকে সংলাপ শুরু করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কখন, কোন দলের সঙ্গে সংলাপ হবে তা পরে জানানো হবে। তবে এতে জাতীয় পার্টির (জাপা) অংশ নেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সংলাপের এ তথ্য জানান ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
সচিব বলেন, ‘১৩ নভেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ শুরু হবে। এ নিয়ে আমরা পরিকল্পনা করছি। কারা আসবে, কাদের আগে ডাকা হবে, সেগুলো ঠিক করতে হবে। এ মাসের মধ্যে দলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় কার্যক্রমটা শেষ করতে চাই। যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যায়।’
জাতীয় পার্টিকে সংলাপে ডাকা হবে কি না- জানতে চাইলে আখতার আহমেদ বলেন, ‘কাদের কাদের ডাকবো তা এখনো ঠিক করিনি।’
জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে দাবিদার দুই পক্ষের বিষয়টি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বা নিষ্পত্তি হয়েছে কি না জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, ‘এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।’
এমওএস/একিউএফ/এমএস