আওয়ামী লীগের নাশকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে শিবিরের কর্মসূচি

আওয়ামী লীগের নাশকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে শিবিরের কর্মসূচি
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নাশকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল সব গণহত্যার বিচার, রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার বাস্তবায়ন, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ, স্বাধীন ও শক্তিশালী সাংবিধানিক কাঠামো গঠন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, বৈষম্যহীন ও সম্প্রীতির এক নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ। সেই কাঙ্ক্ষিত নতুন বাংলাদেশের অভিযাত্রায় জুলাই সনদ একটি অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু জুলাই সনদের আইনি ভিত্তিদানে সরকার সময়ক্ষেপণ নীতি গ্রহণ করেছে। কার ইশারা ও এজেন্ডা বাস্তবায়নে সরকার এমন করছে, তা বোধগম্য নয়।
তিনি আরও বলেন, গণহত্যার বিচারের ক্ষেত্রে ধীরগতি ও উদাসীনতার সুযোগে আওয়ামী লীগ অতীতের মতো আবারও দেশে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। বাংলাদেশে গুম ও গণহত্যার প্রবর্তক নিষিদ্ধ এই দলটি এরই মধ্যে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা শুরু করেছে।
দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া ও গণহত্যাকারী আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের বিচার সম্পন্ন করার দাবি জানান কেন্দ্রীয় সভাপতি।
কর্মসূচি
১২ নভেম্বর (বুধবার): দেশব্যাপী বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ।
১৩ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার): রাজধানী ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ।
কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতাকে সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা এবং উক্ত কর্মসূচি সফল করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
