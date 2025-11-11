জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি মুহাম্মদ ইউনূসের মাধ্যমেই হতে হবে: সারজিস
জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মাধ্যমেই অতি দ্রুত আদেশ জারি করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
তিনি বলেন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্রুত আদেশ জারি করতে হবে। তা অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মাধ্যমেই হতে হবে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ডে দেওয়া এক পোস্টে সারজিস আলম এ কথা বলেন।
এনসিপির নেতা বলেন, শেখ হাসিনার রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে অধ্যাদেশের কথা বলে জনগণের সঙ্গে পুনরায় প্রতারণার সুযোগ দেওয়া হবে না।
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ চলছে। আজ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান রাজধানীর পল্টনে যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের এক সমাবেশে বলেন, জুলাই বিপ্লবের স্বীকৃতি দিতে হলে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতেই হবে। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া কোনো নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
এদিকে জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি ও জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত না আসায় আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা সাক্ষাৎ চেয়েছে জামায়াতসহ আন্দোলনরত শরিক আটটি ইসলামি দল। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আট দলের নেতারা বুধবার (১২ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বসতে চান।
মঙ্গলবার পল্টনে নির্বাচনের আগে গণভোটসহ পাঁচ দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের এক সমাবেশ শেষে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আট দলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
