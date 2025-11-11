আমীর খসরু
শেখ হাসিনার মতো অনেকেই এখন দেখি সংবিধান ও আইন মানতে চায় না
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আমরা একসময় শেখ হাসিনাকে দোষারোপ করতাম—তিনি সংবিধান মানেন না, আইন মানেন না। কিন্তু শেখ হাসিনাকে বিদায় করার পরও এখন দেখা যাচ্ছে—অনেকে সংবিধান মানতে চায় না, আইন মানতে চায় না; তারা তাদের সিদ্ধান্ত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়।
তিনি বলেন, অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক কর্মসূচি, অনেক কথা আমরা শুনে আসছি। যাদের কথা বলার এখতিয়ার নেই, তারা কথা বলছে; যাদের কাজ করার এখতিয়ার নেই, তারা কাজ করতে চাচ্ছে। অসাংবিধানিক এবং বেআইনি কাজ করছে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পল্লি চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশন ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
আমীর খসরু বলেন, যারা ১৭ বছর ধরে আন্দোলন করছেন, তাদের বেঁচে থাকতে হবে; এই দেশকে মুক্ত করতে হবে; মুক্ত করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে; গণতান্ত্রিক আদেশ ফিরিয়ে আনতে হবে; বাংলাদেশের মানুষের মালিকানা নির্বাচনের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিতে হবে—এর জন্য সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে।
তিনি বলেন, আমরা একসময় শেখ হাসিনাকে দোষারোপ করতাম যে তিনি সংবিধান মানেন না, আইন মানেন না। শেখ হাসিনাকে বিদায় করার পরও এখন দেখা যাচ্ছে—অনেকে সংবিধান মানতে চায় না, আইন মানতে চায় না; তারা তাদের সিদ্ধান্ত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়।
বিএনপির এ শীর্ষ নেতা বলেন, এদেশের মালিক হচ্ছে জনগণ। কারও কোনো দাবি থাকলে আগামী নির্বাচনে জনগণের সামনে যান; জনগণের সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসদে এসে পাস করান। আপনারা জোর করে রাস্তায় নেমে কারও ওপর চাপ দিতে পারেন না। যেখানে ঐকমত্য হয়েছে, সেখানে ঐকমত্যের বাইরে গিয়ে নতুন কিছু তৈরির চেষ্টা করা ঠিক নয়। নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করবেন না। নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।
তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশের প্রতিটি পরিবারকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান।
আলোচনা সভায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, নীতি সংক্রান্ত কাজ বর্তমান সরকারের কাজ না। এগুলো নির্বাচিত সরকারের কাজ।
তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ঐকমত্য কমিশনে যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এর বাইরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত আমরা মানবো না।
