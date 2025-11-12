বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
১৩ নভেম্বর ঘিরে নেতাকর্মীদের মাঠে থাকার নির্দেশ
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৩ নভেম্বর ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ঘিরে সারাদেশের নেতাকর্মীদের মাঠে থাকার নির্দেশ দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভেরিফায়েড ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে এ আহ্বান জানান সংগঠনটির সভাপতি রিফাত রশিদ।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখা হয়, আগামীকাল ১৩ নভেম্বর জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারিক কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে নিষিদ্ধঘোষিত ফ্যাসিস্ট ও জঙ্গি সংগঠন আওয়ামী লীগের দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিরোধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, মহানগর, জেলা ও সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মাঠে থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
এদিকে ১৩ নভেম্বরের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ঘিরে ইতোমধ্যে পুলিশ সদরদপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ে নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে বাড়ানো হয়েছে পুলিশের টহল, চেকপোস্ট ও গোয়েন্দা নজরদারি। যে কোনো ধরনের সহিংসতা ঠেকাতে মাঠে আছে সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ, বিজিবি ও গোয়েন্দা সংস্থা।
