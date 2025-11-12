  2. রাজনীতি

রেজাউল করীম

পতিত ফ্যাসিবাদের হিংস্রতা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম/ফাইল ছবি

পতিত ফ্যাসিবাদের হিংস্রতা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম।

বুধবার (১২ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।

রেজাউল করীম বলেন, পতিত ফ্যাসিবাদের হিংস্র রূপ আবারও দেখা দিয়েছে। অগ্নিসন্ত্রাস, চোরাগোপ্তা হামলা, ককটেল হামলাসহ নানাভাবে ভয়ঙ্কর দানবতুল্য সেই অপশক্তি আবারও মাথাচাড়া দিয়েছে। এই শক্তিকে প্রতিহত করতেই হবে। জনপ্রশাসনের পাশাপাশি সব রাজনৈতিক শক্তিকেও ঐক্যবদ্ধভাবে এদের মোকাবিলা করতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, পতিত ফ্যাসিস্ট তাদের কৃতকর্মের জন্য কোনোভাবেই ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। এখন তাদের কর্মকাণ্ডে মনে হচ্ছে তারা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিদেশে বসে দেশে সন্ত্রাস উসকে দিচ্ছে। এই অপশক্তির কাছে দেশ, মানুষ ও দেশের সম্পদ মুখ্য নয় বরং এদের কাছে তাদের দলীয় স্বার্থ রক্ষাই প্রধান বিষয়। যে দল নির্বিচারে মানুষ খুন করে, যে দল দেশের হাজার কোটি টাকা চুরি করে, সেই মাফিয়া সংগঠনকে তারা আবারও দেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক করতে চায়। এটা কোনোভাবেই হতে দেওয়া যাবে না।

চরমোনাই পীর বলেন, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পূর্ণ সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। এসব বাহিনীর মধ্যেও পতিত অপশক্তির কেউ ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। সেই বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এলাকাভিত্তিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, গণভোটের সময় ইত্যাদি নিয়ে আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভিন্নতা আছে। কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সবার ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতেই হবে। তাই আসুন, অপশক্তির যে কোনো আস্ফালনকে শক্তভাবে প্রতিহত করি।

