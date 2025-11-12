আগামীকাল যে কোনো নৈরাজ্যের জবাব দিতে প্রস্তুত আছি: শিবির সভাপতি
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বৃহস্পতিবারের কর্মসূচি ঘিরে যে কোনো ধরনের নাশকতা বা নৈরাজ্যের জবাব দিতে ইসলামী ছাত্রশিবির প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের নাশকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে আগামীকাল সারাদেশে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে শিবির। একই সঙ্গে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে সংগঠনটি।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।
জাহিদুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের কিছু নেতাকর্মী আগামীকাল ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি দিয়েছে। আমরা তাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই, নতুন বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ ও অরাজকতার কোনো স্থান নেই। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের যে কোনো প্রচেষ্টা ছাত্রসমাজ ও জনগণ প্রতিহত করবে।
তিনি বলেন, ছাত্রশিবির দেশের আপামর ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে যে কোনো নৈরাজ্যের উপযুক্ত জবাব দিতে প্রস্তুত। আগামীকাল সারাদেশে ছাত্রজনতাকে সঙ্গে নিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে।
শিবির সভাপতি বলেন, আগামীকাল (১৩ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল খুনি হাসিনার বিচারের রায় ঘোষণা করবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। গত দুদিনে এই সন্ত্রাসী সংগঠনটির দুর্বৃত্তরা ১৫টির বেশি বাস আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাদের আগুন সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ময়মনসিংহে ঘুমন্ত অবস্থায় একজন বাসচালক নিহত হয়েছেন।
তিনি বলেন, আমরা মনে করি, সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদাসীনতা এজন্য দায়ী। আমরা সরকারকে এ অগ্নিসন্ত্রাসীদের অবিলম্বে আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে জুলাই গণহত্যা এবং গুম, খুন, নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, যারা ফ্যাসিবাদী শাসনকে বৈধতা দিতে ভূমিকা রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
জাহিদুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হলেও সেটি অত্যন্ত ধীরগতিশীল। এর কারণ কিছু সুবিধাভোগী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে কালক্ষেপণ করিয়েছেন। সেই সঙ্গে গ্রেফতার আওয়ামী লীগ নেতাদের ছাড়াতে একটি পক্ষ মামলা বাণিজ্যের মাধ্যমে জামিন করিয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই জামিনের সঙ্গে ফ্যাসিবাদী মানসিকতার কিছু ব্যক্তি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আইনজীবীরা জড়িত।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, গতকাল মির্জা ফখরুল আওয়ামী লীগের সব মামলা তুলে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন, যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এমন আচরণ জুলাই শহীদের রক্তের সঙ্গে প্রতারণার রাজনীতির শামিল।
আরএএস/এমকেআর/জেআইএম