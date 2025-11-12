আওয়ামী লীগের অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করবে এনসিপি

আওয়ামী লীগের অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করবে এনসিপি
আওয়ামী লীগের অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাজধানীতে প্রতিবাদ মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটি বলেছে, আজ সন্ধ্যা ৭টায় বাংলামোটরে দলের কার্যালয়ের সামনে এ প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে দলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বার্তায় ঢাকা মহানগর আয়োজিত এ প্রতিবাদ মিছিলে এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসহ ছাত্র, যুব, শ্রমিক ও নারীসহ সব ইউনিটের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।
