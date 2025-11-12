  2. রাজনীতি

আওয়ামী লীগের অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করবে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগের অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাজধানীতে প্রতিবাদ মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটি বলেছে, আজ সন্ধ্যা ৭টায় বাংলামোটরে দলের কার্যালয়ের সামনে এ প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে দলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বার্তায় ঢাকা মহানগর আয়োজিত এ প্রতিবাদ মিছিলে এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসহ ছাত্র, যুব, শ্রমিক ও নারীসহ সব ইউনিটের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

