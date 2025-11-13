নাশকতা প্রতিহত করতে রাজধানীর ১৪ স্পটে থাকবে শিবির
নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ কর্তৃক নাশকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল থেকে রাজধানীর ১৪ স্পটে থাকবে ইসলামি ছাত্র শিবির।
বুধবার সন্ধ্যায় ছাত্র শিবিরের প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৭টায় ঢাকা কলেজ থেকে রাজু ভাস্কর্য পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। মিছিল শেষে ১৪টি স্পটে জনশক্তিরা দিনব্যাপী অবস্থান করবে এবং আওয়ামী লীগের নাশকতা ও আগুনসন্ত্রাস প্রতিহত করা হবে।
সংগঠনটি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তরা বিএনএস, খিলখেত, বসুন্ধরা গেইট, শাহবাগ, রামপুরা, মহাখালী, গাবতলি, মিরপুর ১০, ধানমন্ডি ৩২, সাইন্সল্যাব, গুলিস্তান, বাহাদুর শাহ পার্ক, যাত্রাবাড়ি, চিটাগংরোড অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে।
ছাত্রসমাজ ও দেশপ্রেমিক জনতাকে আওয়ামী নাশকতা ও আগুনসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানায় ছাত্রশিবির।
আরএএস/এমএসএম