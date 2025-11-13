জনগণই আওয়ামী দোসর নামক ভাইরাসকে লকডাউন দিয়েছে: রিজভী

জনগণই আওয়ামী দোসর নামক ভাইরাসকে লকডাউন দিয়েছে: রিজভী
বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, জনগণই আওয়ামী দোষর নামক ভাইরাসকে লকডাউন দিয়ে রেখেছে, আর তারা অবৈধ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে উল্টো জনগণকে লকডাউন দিচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ভিডিও কনটেন্ট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
রিজভী বলেন, জনগণ যে টাকা সঞ্চয় করে—পোস্ট অফিসে করে, ব্যাংকে করে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে করে—সেই সব প্রতিষ্ঠানের কোষাগার লুট করেছিল পতিত রাজনৈতিক দলের নেতারা, তাদের ব্যবসায়ীরা এবং প্রধানমন্ত্রীর সাঙ্গোপাঙ্গরা। এটি কোনো মিথ্যা নয়। লাখ লাখ কোটি টাকা তারা পাচার করেছে পদ্মা সেতুর নামে, মেট্রোরেলের নামে, ফ্লাইওভারের নামে। ১০০ টাকা নিয়েছে, ২ টাকা খরচ করেছে, আর ৯৮ টাকা আত্মসাৎ করেছে। আজ এটা প্রমাণিত।
মধ্যরাতে পল্লবীতে ট্রাস্ট পরিবহনে আগুন
তিনি বলেন, বিচার প্রতিহত করার জন্য বেআইনিভাবে দেশের প্রায় ২৫ থেকে ৩০টি স্থানে চোরাগোপ্তা হামলা করা হয়েছে, বোমাবাজি করছে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ। লকডাউন দেয় করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে, কিন্তু আওয়ামী লীগ দিয়েছে জনগণের বিরুদ্ধে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদ জাতির শ্বাসরোধ করে দিয়েছে, যেমন করোনাভাইরাস মানুষের শ্বাস রুদ্ধ করে দেয়।
এই বিএনপি নেতা আরও বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য লকডাউন নামক অদ্ভুত প্রপাগান্ডা ব্যবহার করছে। অবৈধ ও সন্ত্রাসী পন্থা অবলম্বন করে জনগণের ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ করছে। এর নমুনা আমরা গত দুই-তিন দিন ধরে দেখছি।
