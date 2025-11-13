  2. রাজনীতি

গেন্ডারিয়ায় বিএনপির লকডাউনবিরোধী অবস্থান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২২ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ঘোষণা করা লকডাউন কর্মসূচির প্রতিবাদে রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে শরৎগুপ্ত রোড এলাকায় এ কর্মসূচি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৪০ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে ৪০–৫০ জন নেতাকর্মী অংশ নেন। তারা লকডাউন কর্মসূচিকে ‘অযৌক্তিক’ উল্লেখ করে সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করেন এবং দ্রুত গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

এদিকে এই লকডাউন কর্মসূচি ঘিরে দয়াগঞ্জ মোড়ে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন ছিল। সেনাবাহিনীর টহলও লক্ষ্য করা গেছে। তবে পুরো এলাকাতেই পরিস্থিতি ছিল শান্তিপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রণে। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

