প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ পর্যালোচনায় সন্ধ্যায় বিএনপির জরুরি বৈঠক
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ পর্যালোচনার জন্য বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জরুরি বৈঠকে বসছে বিএনপি।
রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সন্ধ্যা ৭টায় দলের স্থায়ী কমিটির এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে অনলাইনে যুক্ত হবেন বলে দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জাগো নিউজকে জানিয়েছেন।
দলীয় সূত্র জানায়, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ নিয়ে বৈঠকে স্থায়ী কমিটির সদস্যরা আলোচনা করবেন। আলোচনার পর এ বিষয়ে দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের অবস্থান জানাতে পারে।
সূত্রমতে, মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকারের রূপরেখা ও আগাম নির্বাচনের সম্ভাব্য ইঙ্গিত বিএনপির নীতিনির্ধারকরা গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করছেন। তবে বৈঠকের আগে দলটির শীর্ষ নেতারা এসব বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ‘ভাষণটি আমরা এখনো বিস্তারিতভাবে শুনছি ও বিশ্লেষণ করছি। পর্যালোচনা শেষ না হলে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।’
স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য বেগম সেলিমা রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘এখনো ভাষণটি আমি পুরোপুরি শুনিনি।’
এ বিষয়ে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘শুধু এতটুকু শুনেছি- জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট হবে। পুরো বক্তব্য এখনো শোনা হয়নি।’
