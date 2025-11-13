  2. রাজনীতি

নির্বাচনের দিনই গণভোটে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়নি: পরওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানান জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, জনগণের দাবি ও অভিপ্রায় উপেক্ষা করে প্রধান উপদেষ্টা একই দিনে নির্বাচন ও গণভোটের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। একই দিন নির্বাচন ও গণভোট হলে সংকট তৈরি হবে। প্রত্যেকটি নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা হয়, কেন্দ্রে ঝামেলা হলে গণভোটের কি হবে।

তিনি বলেন, আমরা এই সংকট নিরসনের জন্য দাবি ও আন্দোলন করে আসছি। কিন্তু সংকট রয়েই গেছে। আমাদের সমমনা দলগুলোও পর্যবেক্ষণ করে প্রতিক্রিয়া জানাবে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই ব্রিফিং হয়।

জুলাই সনদ অনুমোদন, শিগগির গেজেট প্রকাশ

গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, সন্ধ্যার পর নির্বাহী পরিষদের মিটিং হবে। সেখানে লিগ্যাল এক্সপার্টরা থাকবেন। পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

তিনি বলেন, দীর্ঘ ৯ মাস সংস্কার নিয়ে আলোচনা চলছিল। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, উপদেষ্টা জনগণের অভিপ্রায় বুঝবেন। কিন্তু সেটা হলো না।

