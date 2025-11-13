জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ভিডিও কন্টেন্ট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ভিডিও কন্টেন্ট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন
সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে (বীর উত্তম) কেন্দ্র করে মাসব্যাপী ভিডিও কনটেন্ট নির্মাণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে জাতীয়তাবাদের পাঠশালা ও ৭ নভেম্বর প্রজন্ম। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
অনুষ্ঠানে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, ৭ নভেম্বর প্রজন্মের আহ্বায়ক ও বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া, জাতীয়তাবাদের পাঠশালার ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক ও স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল হুদা বাবু, ৭ নভেম্বর প্রজন্মের সদস্যসচিব ও সাংবাদিক ইয়াছির ওয়ারদাদ তন্ময় বক্তব্য দেন।
এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রদল নেতা সোলায়মান কবির, শামসুল আলম রানা, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় ছাত্রদল আহসানুল হক শুভ্র, সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল বাশার, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ডা. আউয়াল, যোগাযোগ সম্পাদক আরিফ হাসান, ছাত্রদল নেতা মো. জসিম উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহসভাপতি আজিজুল হক, সাবেক সহ–আইন সম্পাদক তিতুমীর কলেজ ছাত্রদল গিয়াসউদ্দিন আল মামুন, যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ রানা পাটোয়ারী, ঢাকা মহানগর পশ্চিম ছাত্রদলের মঞ্জুর মোর্শেদ রিকি, তিতুমীর কলেজ ছাত্রদলের আকরামুজ্জামান আজাদ খান ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রদলের আশিকুল ইসলাম বিকনসহ অনেকে।
আয়োজকেরা জানান, জিয়াউর রহমানের জীবনের অজানা গল্প, ঐতিহাসিক আখ্যান ও প্রেরণাদায়ী ঘটনাবলিকে সৃজনশীল উপায়ে ক্যামেরার লেন্সে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করতেই এ প্রতিযোগিতার আয়োজন।
দেশের ৬৪ জেলার সৃজনশীল গল্প বলিয়ে, ভিডিও কনটেন্ট নির্মাতা ও ডকুফিকশন পরিচালকদের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
এই কর্মসূচির মাধ্যমে ৬৪ জেলা ও ৪৯৫ উপজেলা থেকে ১০১ জন সেরা কনটেন্ট নির্মাতাকে পুরস্কৃত করা হবে। পাশাপাশি সংগঠন দুটির লক্ষ্য এই উদ্যোগের মাধ্যমে কমপক্ষে ১,০০০ জন নতুন কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৈরি করা।
আয়োজকেরা জানান, সারাদেশে এ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করতে ছাত্রদল সার্বিক সহযোগিতা করবে।
