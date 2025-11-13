কুমিল্লা-৪ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন হাসনাত আবদুল্লাহ

কুমিল্লা-৪ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন হাসনাত আবদুল্লাহ
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে কুমিল্লা-৪ আসনে নির্বাচন করতে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন তিনি।
কুমিল্লা-৪ আসন হচ্ছে জাতীয় সংসদের ২৫২ নম্বর আসন। এটি দেবীদ্বার উপজেলা নিয়ে গঠিত। আসনটিতে বিএনপি থেকে প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। আর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্ভাব্য প্রার্থী সাইফুল ইসলাম শহীদ।
এনএস/এমআইএইচএস/জেআইএম