কুমিল্লা-৪ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন হাসনাত আবদুল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে কুমিল্লা-৪ আসনে নির্বাচন করতে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন তিনি।

কুমিল্লা-৪ আসন হচ্ছে জাতীয় সংসদের ২৫২ নম্বর আসন। এটি দেবীদ্বার উপজেলা নিয়ে গঠিত। আসনটিতে বিএনপি থেকে প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। আর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্ভাব্য প্রার্থী সাইফুল ইসলাম শহীদ।

