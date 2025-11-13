গণভোট
সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হলেও লক্ষ্য অর্জিত হবে কি না সন্দেহ
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ সম্পর্কে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে সংকট উত্তরণের প্রচেষ্টা থাকলেও তা গুরুতর সাংবিধানিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট অনুষ্ঠানের পদক্ষেপকে স্বাগত জানান।
তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার সংবিধান সংশোধন নিয়ে কোনো সাংবাদিক আদেশ দিতে পারে কি না এটা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রপতির নামে এ ধরনের আদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের ম্যান্ডেট ও এক্তিয়ারের বাইরে।
বিবৃতিতে সাইফুল হক বলেন, যে চারটি ভাগে ভাগ করে গণভোটের বিষয়াবলি উল্লেখ করা হয়েছে কেবল একটি উত্তরে হাঁ বা না বলা যথেষ্ট জটিল প্রক্রিয়া। এইভাবে গণভোটের আসল উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ধারাবাহিক বৈঠকের পর যেভাবে জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছে জুলাই সনদ সংক্রান্ত আদেশে তার প্রতিফলন ঘটেনি। এটা আবার নতুন সংকট তৈরি করেছে।
আগামীকাল পার্টির রাজনৈতিক পরিষদে এই ব্যাপারে সামগ্রিক পর্যালোচনা করে পার্টির পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য তুলে ধরা হবে বলেও বিবৃতিতে জানান তিনি।
