জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক
জুলাই সনদে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লজ্জার, এই কলঙ্কের দায় বিএনপির
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর করা বাংলাদেশের জন্য লজ্জার। এই কলঙ্কের দায় একমাত্র বিএনপির বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের অপতৎপরতা, অগ্নিসন্ত্রাস ও নাশকতার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে শতাধিক মোটরবাইকের মাধ্যমে ‘যুব প্রতিরোধ টহল’ কর্মসূচিতে একথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর স্বাক্ষর করা বাংলাদেশের জন্য লজ্জার। এই কলঙ্কের দায় একমাত্র বিএনপির। যারা জুলাই সনদ চায়নি, একে শুধু সাধারণ কাগজ হিসেবে দেখেছে তারাই পতিত আওয়ামী লীগ ও ফ্যাসিবাদের রক্ষক।
আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের গণশত্রু উল্লেখ করে দলটির পুনর্বাসনে সহায়তা করা বিএনপি ও জামায়াতের উদ্দেশ্যে যুবশক্তির আহ্বায়ক বলেন, যারা আওয়ামী স্টাইলে রাজনীতি করতে চায় তাদেরও আওয়ামী লীগের মতো নির্মম পরিণতি বরণ করতে হবে। তবে তারুণ্যের শক্তি পাহারাদার হয়ে নতুন বাংলাদেশে আর ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে দেবে না।
ঢাকা মহানগর, ঢাকা জেলা উত্তর, ঢাকা জেলা দক্ষিণ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর মহানগরের নেতাকর্মীরা মোটরবাইক টহল কর্মসূচিতে অংশ নেন। টহল কার্যক্রম বাংলামোটর নেভি গলি থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ দিয়ে এলিফ্যান্ট রোড, সিটি কলেজ, ধানমন্ডি ৩২ এর সামনে দিয়ে সংসদ ভবন, ফার্মগেট ও কাওরানবাজার হয়ে বাংলামোটরে গিয়ে শেষ হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম, মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেলসহ কেন্দ্রীয়, জেলা ও বিভিন্ন থানার নেতারা।
এনএস/এমআরএম