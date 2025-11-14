  2. রাজনীতি

এনসিপি থেকে মনোনয়ন ফরম কিনলেন কৃষিবিদ গোলাম মর্তুজা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০২ এএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
এনসিপি থেকে মনোনয়ন ফরম কিনলেন কৃষিবিদ গোলাম মর্তুজা
এনসিপি থেকে মনোনয়ন ফরম কিনলেন কৃষিবিদ গোলাম মর্তুজা/ছবি- সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতীয় নাগরিক পার্টি থেকে (এনসিপি) দলীয় মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেছেন কৃষিবিদ গোলাম মর্তুজা সেলিম। তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও কৃষিবিদ উইংয়ের প্রধান সমন্বয়ক।

রাজধানীর বাংলামোটর কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে ‎বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন সেলিম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহবুব আলম, সদস্য সোহেল রানাসহ ঠাকুরগাঁও জেলার এনসিপি, যুবশক্তি, ছাত্রশক্তি ও শ্রমিক শক্তির নেতারা।

জানা যায়, ঠাকুরগাঁও-৩ (রাণীশংকৈল ও পীরগঞ্জ) থেকে গোলাম মর্তুজা সেলিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ আসনে বিএনপির প্রার্থী জাহিদুর রহমান ও জামায়াতের প্রার্থী মিজানুর রহমান।

গোলাম মর্তুজা সেলিম রাণীশংকৈল উপজেলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। তার মাতা একজন শিক্ষক ও বাবা অব. চাকরিজীবী।

কৃষিবিদ গোলাম মর্তুজা সেলিম সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন। তিনি এসএসসি ও এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।

এর আগে তিনি জাতীয় নাগরিক কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য ও কৃষি উইং এর সম্পাদক ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সিলেটের সমন্বয়ক ছিলেন। তার নেতৃত্বে সিলেটে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। জাতীয় দৈনিক আমাদের সময়, যায়যায় দিন ও বিভিন্ন নিউজ পোর্টালের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ছিলেন।

এছাড়াও বর্তমানে তিনি ঠাকুরগাঁও জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ঠাকুরগাঁও জেলা কমিটির অ্যাডহক মেম্বার।

এনএস/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।