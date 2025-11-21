ঢাকা-৫ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন সালাউদ্দিন জামিল সৌরভ

ঢাকা-৫ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন সালাউদ্দিন জামিল সৌরভ
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে ঢাকা-৫ আসনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় সদস্য সালাউদ্দিন জামিল সৌরভ। গত মঙ্গলবার রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।
এসময় সালাউদ্দিন জামিল বলেন,এ এলাকার মানুষের মৌলিক সেবাগুলো নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন আন্তরিক উদ্যোগ, দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং স্বচ্ছ নেতৃত্ব। দেশের রাজনীতি আজ পরিবর্তনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। জনগণ এমন নেতৃত্ব চায়, যারা শুধু ক্ষমতার রাজনীতি করবে না—মানুষের পাশে থাকবে সারাবছর, সুখে-দুঃখে, আশা-নিরাশায়। এনসিপি সেই দায়িত্ব নিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, রাজনীতি মানে ক্ষমতা নয়, সেবা। দল মানে জনগণের শক্তি। সততা, দক্ষতা ও দূরদর্শিতাই আমাদের মূলমন্ত্র।
