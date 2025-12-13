প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যমুনার পথে বিএনপির দুই নেতা
বিএনপির স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন।
স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য হলেন সালাহউদ্দিন আহমদ ও মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সাক্ষাতে জাতীয় রাজনীতি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সমসাময়িক ইস্যু গুরুত্ব পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
