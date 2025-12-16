  2. রাজনীতি

মহান বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বিএনপির শ্রদ্ধা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৫ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) শীর্ষ নেতারা।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ৭টা ১০ মিনিটে গুলশান বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় থেকে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের উদ্দেশে রওয়ানা হন বিএনপি নেতারা। এ সময় ৮ থেকে ১০টি গাড়ির বহরে প্রায় ৩০-৩৫ জন নেতা অংশ নেন। পরে তারা স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, ড. আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান ও সালাউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমানও কর্মসূচিতে অংশ নেন।

