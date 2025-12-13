শামীম নির্বাচিত হলে হাতিয়া মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে: আমীর খসরু

শামীম নির্বাচিত হলে হাতিয়া মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে: আমীর খসরু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহবুবের রহমান শামীম নির্বাচিত হলে হাতিয়া বাংলাদেশের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং শান্তির জনপদে পরিণত হবে। তিনি শামীমকে ‘আন্দোলন-সংগ্রামের পরীক্ষিত সৈনিক’ হিসেবে আখ্যায়িত করে তার বিপুল বিজয়ের ব্যাপারে দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নগরীর জিইসি মোড়স্থ জিইসি কনভেনশন হলে আয়োজিত চট্টগ্রামস্থ হাতিয়াবাসীর মিলনমেলা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, হাতিয়া আসন থেকে বিএনপির সমর্থনে নির্বাচন করছেন আন্দোলন সংগ্রামের পরীক্ষিত সৈনিক মাহবুবের রহমান শামীম। সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজপথে কাজ করেছে, আন্দোলনে যেমন সফল হয়েছে, নির্বাচনেও সফল হবে। ইনশাল্লাহ শামীম বিপুল ভোটে জয়ী হবে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, সে নির্বাচিত হলে হাতিয়ার মর্যাদা বেড়ে যাবে। হাতিয়া বাংলাদেশের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। হাতিয়ার মানুষের মূল্যায়ন হবে এবং হাতিয়া শান্তির জনপদে পরিণত হবে।
অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী ৬ (হাতিয়া) আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম।
তিনি হাতিয়ার জনগণের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি, হাতিয়া সামুদ্রিক সম্পদ এবং মৎস্য আহরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এখানকার অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে নানা নাগরিক সুবিধা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। হাতিয়ার প্রধান সমস্যা নদী ভাঙন।
তিনি নির্বাচিত হলে নদী ভাঙন রোধ ও হাতিয়ার পিছিয়েপড়া মানুষের উন্নয়নে কাজ করার এবং দ্বীপটিকে একটি সমৃদ্ধ ও নিরাপদ জনপদে রূপান্তরিত করার অঙ্গীকার করেন।
হাতিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আলাউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার বেলায়েত হোসেন, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মন্জুর আলম চৌধুরী মন্জু, হাতিয়া বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান, সারোয়ার শামীম, মো. আজাদ, আতাউর রহমান ফরহাদ, আমিরুল হায়দার সাজ্জাদ, সাব্বির উদ্দীন মাসুম, ফাহিম উদ্দীন, সুমন তালুকদার, প্রভাষক আলতাফ আজীম, মো. আলী, সাইফুল্লাহ মনির, গোলাম কিবরিয়া শরীফ, মো. হ্যাপি, মনির শাওন, রিয়াজ মাহমুদ, শরিফুল ইসলাম দুখু, কবির মাহমুদ সহ চট্টগ্রামস্থ বিপুল সংখ্যক হাতিয়াবাসী।
