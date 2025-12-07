জিয়ার সমাধিতে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হওয়া ড্যাব নেতাদের শ্রদ্ধা

জিয়ার সমাধিতে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হওয়া ড্যাব নেতাদের শ্রদ্ধা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এর বেশ কয়েকজন নেতার সদস্যপদ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। এ উপলক্ষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর জিয়া উদ্যানে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক নেতারা।
স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হওয়া নেতারা হলেন, অধ্যাপক ডা. রফিকুল কবির লাবু, ডা. মো. খায়রুল ইসলাম, ডা. এম এ কামাল, ডা. মো. ফারুক হোসেন ও ডা. মো. মাহবুব আরেফীন রেজানুর রঞ্জু।
শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) ও ড্যাবের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা. একেএম আজিজুল হকসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় তিন শতাধিক চিকিৎসক। তাদের মধ্যে আরও ছিলেন, অধ্যাপক ডা. রফিকুল কবির লাবু, ডা. শহীদ হাসান, অধ্যাপক ডা. আব্দুস শাকুর খান, ডা. মো. খায়রুল ইসলাম, ডা. মো. আজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শাহজাহান, ডা. এম এ কামাল, ডা. মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, ডা. এমদাদুল হক ইকবাল, ডা. মো. ওয়াসীম, ডা. রেহান উদ্দিন খান, ডা. আলমগীর কবির উজ্জ্বল, ডা. তৌহিদুল ইসলাম জন, ডা. হারুনুর রশিদ খান রাকিব, ডা. জাফর ইকবাল জামালী, ডা. আবু আহমেদ শাফি, ডা. খন্দকার কামরুজ্জামান মিন্টু, ডা. গাজী মো. শাহিনুল ইসলাম, ডা. সামিউল আলম সোহানসহ অন্যান্য চিকিৎসক।
দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, আরাফাত রহমান কোকোর রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। একই সঙ্গে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি এবং তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য কামনায় দোয়া করা হয়।
কেএইচ/এসএনআর