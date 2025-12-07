সাদিক কায়েমের নির্বাচন করার বিষয় এখনো চূড়ান্ত হয়নি: জামায়াত

সাদিক কায়েমের নির্বাচন করার বিষয় এখনো চূড়ান্ত হয়নি: জামায়াত
ঢাকা-৮ সংসদীয় আসনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েমের প্রার্থিতা নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছে। আগামী নির্বাচনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নেতাসহ ঢাকসু ভিপি সাদিক কায়েমের জনপ্রিয়তাকে কেন্দ্র করে তাদের প্রার্থী করা হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
সম্প্রতি ঢাকা-৮ আসনে সাদিক কায়েমের নির্বাচন করা নিয়ে নানান আলোচনা সমালোচনা চলছে। যদিও এ বিষয়ে জামায়াত ও সাদিক কায়েম প্রার্থিতা নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেননি।
তবে আসনটিতে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। এরই মধ্যে তিনি জনসংযোগসহ প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জোবায়ের জাগো নিউজকে বলেন, এ আসনে নানা প্রস্তাব আলোচনা আছে। সাদিক কায়েমের নির্বাচন করার বিষয় এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ঢাকা-৮ এ সাদিক কায়েমকে প্রার্থী করা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। হাদী সেখানে নির্বাচন করবেন, হয়তো হাদীর সঙ্গে মিনিমাইজ হতে পারে। আলোচনা চলছে।
সাদিক কায়েমের প্রার্থী হওয়া নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে- এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অতীতে ঢাকসু নেতাদের নির্বাচন করার ইতিহাস রয়েছে। ঢাকসু থেকে নেতৃত্ব বের হয়ে এলে এটা তো পজিটিভ দিক। ঢাকসু যাকে নেতা বানায়, জাতি তাকে নেতা বানায়। সাদিক কায়েমরা তো অনেক কাজ এরই মধ্যে করেছেন। আর ঢাকসুর দায়িত্ব তো এক বছরের জন্য। এখন ছাত্রদের দাবি ও কমিটমেন্ট রয়েছে, আবার জনগণও সাদিক কায়েমকে চাচ্ছেন। সাদিক কায়েম এখন প্রার্থী হলে, পরবর্তী ঢাকসু নির্বাচনে কোনো নেগেটিভ প্রভাব ফেলবে কি না এসব বিষয়ে আমরা বিবেচনায় রাখছি।
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে ইনক্লুসিভ প্রার্থী দিচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, নারী প্রার্থী, ছাত্র সংসদ নেতা ও জামায়াতের রোকন নন এমন ব্যক্তিদেরও নমিনেশন দেওয়ার চিন্তায় রয়েছে জামায়াতের। ফলে সাদিক কায়েম প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন জোরালো হচ্ছে।
এদিকে এসব বিষয়ে জানতে সাদিক কায়েমকে একাধিক ফোন কিংবা এসএমএস করা হলে তিনি কোনো উত্তর দেননি।
আরএএস/এমআইএইচএস