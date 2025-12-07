খালেদা জিয়ার সিটিস্ক্যান সম্পন্ন, রিপোর্ট ভালো: মেডিকেল বোর্ড

খালেদা জিয়ার সিটিস্ক্যান সম্পন্ন, রিপোর্ট ভালো: মেডিকেল বোর্ড
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা দেওয়া মেডিকেল বোর্ড আশা করছে, দেশেই সঠিক চিকিৎসা নিয়ে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। বিদেশে নেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে।
বোর্ডের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করে জানান, রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাতে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘ম্যাডাম আগের চেয়ে ভালো আছেন। এখানে তাকে চিকিৎসা দিতে আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি দেশে চিকিৎসা নিয়েই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। তিনি আগে আরও গুরুতর অবস্থায় ছিলেন এবং এখন সেরে উঠছেন। তাকে হয়তো লন্ডনে নেওয়ার প্রয়োজন হবে না।’
এই চিকিৎসক জানান, খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অনেকগুলো দিকের উন্নতি হচ্ছে। সিটিস্ক্যান, ইসিজি ও আরও কিছু পরীক্ষা রোববার করা হয়েছে। এগুলোর ফলাফল ভালো এসেছে।
সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী আর কতদিন সিসিইউতে থাকবেন- তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা নির্ভর করছে ওনার শারীরিক অবস্থার উন্নতির ওপর। দেশি-বিদেশি চিকিৎসকরা তার জন্য সেরা চিকিৎসা নিশ্চিত করছেন। তার শয্যার পাশে থেকে পুত্রবধূ ডা. জুবায়দা রহমান চিকিৎসার বিষয়টি সমন্বয় করছেন। জুবায়দা রহমান আরও কয়েকদিন বাংলাদেশে থাকবেন।
এই চিকিৎসক আরও জানান, খালেদা জিয়া মাঝেমধ্যে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। তার ছোট ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই পুত্রবধূ নিয়মিতভাবে তার পাশে রয়েছেন।
এদিকে, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী রোববার রাতে জানিয়েছেন, মেডিকেল বোর্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে।
এনামুল হক বলেন, যখনই প্রয়োজন হবে তখনই কাতার সরকার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করবে। এটি কোনো সমস্যা না। আমরা বোর্ডের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছি। আমরা আশা করি, সবার দোয়ায় তিনি সেরে উঠবেন। যদি বোর্ড সিদ্ধান্ত দেয়, উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে লন্ডনে নেওয়া হবে। পরে লন্ডনের হাসপাতাল বাছাই করা হবে।
