তারেক রহমান

প্রতিকূল পরিবেশেও বেগম রোকেয়া ছিলেন অগ্রগতির অদম্য প্রতীক

প্রকাশিত: ০৬:০৯ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) এক বাণীতে নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার ভূমিকা তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, রক্ষণশীল সমাজের প্রতিকূল পরিবেশেও বেগম রোকেয়া ছিলেন অগ্রগতির অদম্য প্রতীক।

তিনি বলেন, নারী শিক্ষার প্রসার এবং পিছিয়ে থাকা মুসলিম নারীদের আলোর পথ দেখাতে বেগম রোকেয়া একসময় সমাজের কঠোর প্রতিবন্ধকতার মুখেও থেমে যাননি। নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষায় শিক্ষাই যে প্রধান হাতিয়ার- তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন নিজের জীবন থেকেই।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরও বলেন, বেগম রোকেয়ার লেখনি সমাজের বৈষম্যকে কঠোরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। রক্ষণশীলদের বাধা সত্ত্বেও তিনি নারী স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

তারেক রহমান বলেন, বেগম রোকেয়ার উচ্চারণের প্রাণকেন্দ্রে ছিল নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা। তার আদর্শ আজও নারী সমাজকে উদ্দীপিত করে। এসময় তিনি বেগম রোকেয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

