গণ-অভ্যুত্থানের সুযোগ কাজে লাগাতে ঐক্যের আহ্বান ফখরুলের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৬ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
দেশপ্রেমিক সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গড়তে হবে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহর গ্রন্থ প্রকাশনা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহকে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় ‘এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শী চিন্তাবিদ’ হিসেবে বর্ণনা করে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ড. মাহবুব উল্লাহ কেবল একজন শিক্ষক ছিলেন না—তিনি ছিলেন নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ার লড়াইয়ে এক আপসহীন সংগ্রামী যোদ্ধা।

বক্তৃতায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহর ছোট মেয়ের জন্মদিনে শুভকামনা জানান। পাশাপাশি উপমহাদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান মির্জা ফখরুল।

কবি আবদুল হাই শিকদারের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আহমেদ কামাল, অধ্যাপক হায়াত হোসেন, অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী, অধ্যাপক নিলুফার সুলতানা, অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারী, ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা নজমুল হক নান্নু, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দিন, আমার দেশ–এর সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ, এটিএন বাংলার পরিচালক (বার্তা) হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ এবং অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহর বড় মেয়ে নায়লা তাহসিনা মাহবুব।

